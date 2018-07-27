أخبار ليبيا 24

قال رئيس ديوان وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة بالمنطقة الجنوبية أحمد بركة، الخميس، إن الإرهاب يسيطر على مساحات كبيرة من الجنوب الليبي.

وأضاف بركة في تصريح لموقع العين أن هناك أعدادا كبيرة من الفارين من ساحات القتال في الشرق والغرب جاءت لتختبئ في الجنوب الليبي، خاصة في المشاريع الزراعية بالإضافة إلى فرار عناصر من المقاتلين في درنة إلى الجنوب.

كما طالب القيادات الأمنية ووزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، إبراهيم أبو شناف، بزيارة الجنوب عبر مطار تمنهنت قبل عيد الأضحى وكذلك مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد صلاح الخفيفي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات ذات الاختصاص حيث إنه لم يسبق لكل الوزراء الليبيين في كل الحكومات السابقة زيارة الجنوب.