أخبار ليبيا 24

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية الخميس أنه تمت مصادرة أكثر من مليوني يورو (34ر2 مليون دولار) من رجل ليبي كان يعمل كواجهة لأحد أبناء العقيد الراحل معمر القذافي.

وفي عام 2010 ،اشترى معتصم القذافي الذي قتل في اكتوبر 2011، شقتين فاخرتين، ومرآبا وقبوا في روما بثمن 5ر5 مليون يورو ، مستخدما الرجل كواجهة لتجنب العقوبات الدولية وتجميد الأصول المفروض على قبيلة القذافي ، حسبما ذكرت الشرطة الإيطالية.

وقام الرجل ،الذي عرفته الشرطة المالية فقط بالحروف الأولى من اسمه (بي.إيه.إيه.إيه)، ببيع العقارات بعد خمس سنوات من وفاة المعتصم مقابل سعر مخفض قدره 5ر2 مليون يورو. وكان هذا لأنه شعر بأن السلطات اقتربت من الوصول إليه .

وقالت الشرطة الإيطالية إن الرجل تمكن من تهريب نحو 500 ألف يورو من إيطاليا ، في حين تمت مصادرة المليوني يورو الباقية وتجميدها ، مع اتهام الرجل بتسجيل أصول بشكل مزيف وغسل الأموال.

وأضافت أن هذا الشخص كان يحاول تحويل الأموال لاستثمارها في نشاطات تجارية، وشراء عقارات في دول أخرى.

وسبق أن كشف مصرف فاليتا المالطي في يوليو 2016 أن لديه حسابات تعود للمعتصم القذافي-رابع أبناء القذافي- تقدر بأكثر من 90 مليون يورو.

وأوضحت بيانات قدمها مصرف فاليتا للمحكمة بناء على دعوى قضائية رفعها النائب العام الليبي طالب فيها باستعادة أموال سرقت من الدولة أثناء حكم القذافي، أن نجل القذافي كان لديه العديد من حسابات التوفير بالبطاقات الائتمانية في المصرف المالطي.

