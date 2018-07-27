أخبار ليبيا 24

شهد العام الجاري أحداث متعددة علي الصعيد العلمي وكشفت لنا وكالة ناسا عن ظهور القمر العملاق في مطلع هذا العام وكانت حادثة كونية جديدة تخبرنا بأحداث متتابعة له ما جعل العالم في متابعه لهذه الظاهرة الكونية حيث كان الأكبر حجما وإضاءة لهذه القرن.

وأكدت وكالة ناسا”أن القمر العملاق الأكبر ,لأنه الأقرب للأرض منذ عام 1948، غير أننا هذا المساء نشهد حادثة كونية جديدة وفريدة من نوعها حيث يستعد العالم اليوم لمشاهدة أطول خسوف قمري في القرن الـ21 بالإضافة لفرصة رؤية كوكب المريخ عن قرب.

ويعتبر هذا الخسوف هو الخسوف الكلي للمرة الثانية لهذا العام والذي يجعله مختلفا هو ظهور القمر في لون اقرب للأحمر الأرجواني وذلك بسبب أن الأرض ستقع بينه وبين الشمس، وتمنع سقوط أشعة الأخيرة عليه ونظرا لأن قرص القمر في أصغر حالاته، سيكون هذا في خط مستقيم “ويعتبر الخسوف الكلي الأطول في القرن الواحد والعشرين هذا القرن سيشهد 225 ظاهرة خسوف للقمر، منها 85 كلية، و6 فقط ستستمر أكثر من ثلاث ساعات، وأطولها سيكون الخسوف الذي سيحدث” حسب ما تداولته وكاله ناسا.

وتفس ظاهرة خسوف القمر بمروره بمركز ظل الأرض عند النقطة الأوسع على الإطلاق من مساحة الظل، وهو ما يجعله أطول خسوف للقمر، وفقا لتيم أوبرين، أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة مانشستر.

ولا يقتصر الأمر على الخسوف الكلي للقمر واقتراب المريخ من الأرض، بل يحدث ما وصفه أوبرين بأنه “مسيرة الكواكب” أيضا، إذ تصطف الكواكب في المجموعة الشمسية بطريقة تسمح بالاستمتاع بمشهد رائع لكواكب الزهرة، والمشترى، وزُحَل، والمريخ.

ويظهر الخسوف بوضوح في المناطق التي تكون فيها السماء صافية ليتمكن الجميع من مشاهدة هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم باستثناء أمريكا الشمالية. ويبدأ بظهور القمر في بريطانيا وغرب أوروبا.