أخبار ليبيا 24

اتهم رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد أن جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات متطرفة أخرى بالسعي لاستمرار الفوضى وإثارة النعرات القبلية حتى تتمكن من تنفيذ أغراضها وخططها العابرة للحدود انطلاقاً من ليبيا.

وقال عبد المجيد في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن مثل هذه الجماعات التي تصف نفسها كجماعات إسلامية لا تريد الاستقرار للجنوب، مضيفاً أنهم “يضعون السم في العسل ويحرضون بين القبائل بينما في الحقيقة لا توجد خلافات قديمة وجوهرية بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو”.

وشد رئيس الكونغرس التباوي على أن هذه المجموعات لديها أجندة خاصة استغلت فوضى ما بعد النظام السابق وأتت إلى الكُفرة لتكون مركز انطلاق لها في الجنوب الشرقي لتنفيذ استراتيجيتهم والسيطرة على الحدود من أجل إدخال الأسلحة والحقائب المتفجرة وغيرها وتحريك مجموعات متطرفة عبر حدود بلدان الجوار ومن خلف هؤلاء هناك دول تدعم الإرهاب وتدعم المجموعات المتطرفة على حد قوله.