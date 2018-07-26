أخبار ليبيا 24

عقد وكيل جامعة بنغازي للشؤون الطلابية يحي لملوم، أمس الأربعاء، اجتماعا مع عدد من الأجهزة الأمنية بالمدينة من أجل مواجهة الظواهر السلبية ولوضع خطة أمنية تحت شعار المجاهرة بالأمن داخل الحرم الجامعي وحماية المنتسبين للجامعة من موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب والعمل على تأمين الامتحانات.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمجمع الكليات الطبية بالجامعة كل من رئيس مكتب أمن الجامعات بالإدارات العامة للبحث الجنائي المقدم علي محمد االترهوني ومدير مكتب الحرس الجامعي خالد المجبري وعناصر من البحث الجنائي والحرس الجامعي.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أنه لن يتم السماح بالدخول للحرم الجامعي لجامعة بنغازي إلا بعد أبراز تعريف أن حامله طالب أو موظف أو عضو هيئة تدريس، وأن تنطلق عملية تأمين امتحانات الجامعة ابتداء من اليوم الخميس مع انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة إعداديات الطب بمجمع الكليات الطبية ومن يتم ضبطه داخل الحرم في أي سرقة أوفي مظهر غير لائق سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية وتطبق عليه اللوائح المعمول بها داخل الجامعة ولدي الجهة الأمنية المسؤولة علي تأمين الجامعة.

وتأتي هذه الإجراءات لأجل توفير الأمن وحماية ممتلكات الجامعة والمنتسبين بعد تعرض العديد من السيارات داخل مواقف سيارات الجامعة للسرقة ونهبت بطارياتها ونضائدها، بالإضافة إلى محاول مواجهة الظواهر السلبية التي تتم من قبل المخالفين داخل الجامعة مثل المتاجر بالممنوعات أو تعاطيها أو الترويج لها.