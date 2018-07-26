أخبار ليبيا 24

وافقت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق على استئناف وزير الدفاع المفوض بالحكومة المهدي البرغثي لمهامه من جديد كوزير بعد انقضاء المدة المقررة قانونا للإيقاف.

وقالت الهيئة أنها تابعت وبحثت التظلم المقدم من البرغثي ضد قرار ايقافه عن العمل الصادر عن القائد العام للجيش الليبي والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث التي شهدتها قاعدة براك وتحديد المسؤولين عليها.

وخلصت إلى أنه يجب موافاتها بما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار رقم 29 لسنة 2017، وإلى رفع الإيقاف عن وزير الدفاع المفوض لإنقضاء المدة المقررة قانوناً للايقاف لمصلحة التحقيق.