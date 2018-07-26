أخبار ليبيا 24 – خاص

مع انتشار الأمن والأمان في كافة مدينة بنغازي بعد دحر الجماعات الإرهابية الظلامية على يد القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها وإعلان تحرير المدينة بالكامل من كافة هذه الجماعات الإرهابية بدأت مظاهرة المجاهرة بالأمن في المدينة تظهر للعنان .

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شنت الدوريات التابعة للأمن المركزي بنغازي من حملة مكثفة على الطريق الساحلي “المدخل الشرقي الرئيسي لمدينة بنغازي” استهدفت الشاحنات المحملة بالبضائع والمركبات الآلية المخالفة للقوانين .

وقال مصدر أمني مطلع – لـ”أخبار ليبيا24 إن الحملة استهدفت الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية خاصة القادمة من دولة مصر والتأكد من صحة الإجراءات، وذلك بعد ورود معلومات وتقارير تفيد باستيراد مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات المتعامل بها في دولة ليبيا .

وأوضح المصدر نفسه أنه تم إيقاف السيارات ذات الزجاج المعتم، وإزالته، والبحث عن الأسلحة النارية والبيضاء داخل السيارات والمركبات الآلية .

وأشار إلى أنه تم ضبط بعض المهاجرين غير الشرعيين من العمالة الوافدة بدون أرواق رسمية لدخول البلاد، منوهاً إلى أنه تم إحالة كافة المهاجرين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإعادتهم إلى بلدانهم .

وطالب المصدر كافة المواطنين بضرورة التعاون من الأجهزة الأمنية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد للقضاء على الجريمة والخلايا النائمة من الجماعات الإرهابية .