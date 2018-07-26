أخبار ليبيا 24 – خاص

نقل فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة جثة مجهولة الهوية من منطقة الأبيار إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي.

وقال منسق الصحة والهجرة غير النظامية بالفرع الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة ونيس الدينالي إن بلاغ ورد للفرع من الجهات الأمنية في بلدية توكرة عن وجود جثة مجهولة الهوية ملقاة بجانب الطريق بمشروع رقم 3 المؤدية إلى مدينة الأبيار التي تبعد حوالي 25 كلم غربًا.

وأوضح الدينالي أنه تم تكليف فريق انتشال الجثث التابع للفرع للذهاب إلى عيان المكان وتم انتشال الجثة ووضعها في أكياس الموتى ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببغازي .

وذكر منسق الصحة والهجرة غير النظامية بالفرع أنه لم يتم التعرف على هوية صاحب الجثة، إضافة إلى إحالة الموضوع إلى الجهات الأمنية ذات الاختصاص.

يشار إلى أن الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة يقدم خدماته لكافة الشرائح المستهدفة في المناطق الواقعة في نطاقه فضلاً عن انتشال الجثث من على ساحل البحر وتقديم الخدمات إلى مراكز إيواء المهاجرين في الجبل الأخضر .