أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء مركز شرطة شحات، بالتنسيق مع قسم شرطة النجدة، أحد الأشخاص في المدينة بحوزته 230 قرص مخدر لعقار “ترامادول”.

وكانت معلومات وتحريات مركز شرطة شحات، قد أكدت قيام أحد الأشخاص في المدينة ومقيم بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب التأكيد على المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات، تم ضبط المذكور حال استقلاله سيارة نوع هونداي مستعملة في الاتجار وبحوزته 230 قرص لمخدر “ترامادول” ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحرازه للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة في عملية النقل والترويج، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المذكور والعرض على النيابة العامة للاختصاص .

وأكد منتسبي مركز شرطة شحات على إطلاقهم لحملة على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية في المدينة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.