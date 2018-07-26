أخبار ليبيا24- خاص

علمت “أخبار ليبيا24” من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سيفعل بداية الأسبوع المقبل البوابات الإلكترونية الجاهزة للعمل في مدينة بنغازي.

وعقدت الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمؤقتة اجتماعها الأول صباح الأربعاء في مقرها في منطقة بودزيرة شرق مدينة بنغازي.

وبحث الحاضرين كافة الاحتياجات الضرورية والعامة لتفعيل البوابات والتمركزات الأمنية وخاصة البوابات الإلكترونية .

واتفق الحضور على افتتاح بعض البوابات الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أعمل البناء والتجهيز بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية للعمل.