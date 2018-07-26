أخبار ليبيا 24 – خاص

حصد المنتخب الليبي للمبارزة، أمس الأربعاء، الميدالية الفضية ليحل ثانيا على مستوى أفريقيا عقب فقدانه للمباراة النهائية التي جمعته مع المنتخب المصري بنتيجة 45 نقطة مقابل 24 ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر.

وكان قد وصل المنتخب الليبي للمبارزة للمباراة النهائية عقب إقصائه لمنتخب المضيف الجزائر في مباراة دور النصف النهائي الذي سبقت اللقاء النهائي في قاعة “فيميني”.

وضم المنتخب الليبي اللاعب عبدالمالك القاضي وأنس أبوجطيلة وأبوكر القاضي، تحت إشراف المدربين سراج التاجوري وإيهاب بوشكيوة.

وحضر التتويج رئيس الوفد الليبي أحمد حسنين وأمين اللجنة الأولمبية الجزائرية ورئيس الاتحاد الجزائري للمبارزة، ونائب رئيس الوفد للشؤون الفنية وليد مبارك والمالي بالبعثة الليبية عبدالمجيد ونيس.