أخبار لييا 24 – خاص

اقترب الرجاء البيضاوي المغربي، من حسم صفقة اللاعب، سند الورفلي، الذي وافق على ارتداء قميص النادي المغربي، في الموسم المقبل، وضغط على ناديه ألاهلي طرابلس من أجل ذلك.

وتلاشت الخلافات السابقة بين الرجاء وألاهلي طرابلس، بعدما قبل الأول التعاقد مع الورفلي، على سبيل الإعارة، على أن يتمكن من شرائه مستقبلاً بمبدأ الأولوية.

ويسعى النادي المغربي لغلق ملف تعاقداته، من خلال هذه الصفقة، واستكمال مرحلة التحضيرات لمسابقتي الدوري والكأس، الأسبوع المقبل، بعد مواجهة أسيك ميموزا، يوم الأحد، في بطولة الكونفيدرالية.