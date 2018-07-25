أخبار ليبيا 24

وفق دراسة للمجلس الليبي للنفط والغاز تتمتع ليبيا بثروة مهمة من البترول والغاز الطبيعي وتعتبر احدى الدول الرئيسية المصدرة للطاقة وهو المصدر الرئيسي للدخل القومي وتتركز هذه التواجدات بشكل أساسي بحوض سرت وغدامس ومرزق وبالمناطق البحرية شمال غرب ليبيا ومازالت الدراسات الاستكشافية مستمره.

كما تمتلك ليبيا عدد من الثروات المعدنية غير الفلزية كالأحجار الجيرية -الأحجار الدولوميتية- الكالكارنيت – الطينات-خاما ت الجبس والتي تدخل في صناعة الأسمنت والحديد والصلب و في صناعة الطوب الحراري وفي الصناعات النفطية بالإضافة لخامات رمال السليكا وصخور الزينة والتي لها استخدامات متعددة.

أما فيم يخص الخامات الفلزية فلدى ليبيا بحسب المجلس الليبي للنفط والغاز رصيد منها وعلى رأس هذه الخامات تأتي خامات الحديد.

وقد دلت الدراسات علي وجود الذهب والعناصر النادرة بالعوينات الشرقية ومعادن اليورانيوم بمنطقة العوينات الغربية والتي تدخل في صناعة التقنية النووية والإلكترون.