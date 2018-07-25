أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة مطار نبينا الدولي الإحصائية العامة لحركة الركاب والشحن عبر المطار عن النصف الأول من العام الحالي 2018م.

وبينت إدارة مطار بينا الدولي أن إجمالي عدد الرحلات خلال النصف الأول من العام بلغ 2311 ألفان وثلاثمائة وأحد عشر رحلة،

فيما بلغ إجمالي عدد الركاب خلال نفس المدة 288978 مائتان وثمانية ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون مسافراً.

وبلغ إجمالي المشحون من البضائع 173003 مائة وثلاثة وسبعون وثلاثة كيلو جرام ،وإجمالي المشحون من البريد 1030 ألف وثلاثون كيلو جرام.

وأعيد رسميا في منتصف يوليو من العام الماضي 2017 افتتاح مطار بنينا الدولي أمام الرحلات التجارية وسط تواجد أمني مكثف بعد أن ظل مغلقا ثلاث سنوات بسبب القتال في المدينة.

ويقع مطار بنينا إلى الشرق مباشرة من بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، حيث تصاعد القتال في صيف 2014 عندما شنت قوات الجيش الليبي والشباب المساند حملة عسكرية ضد الإرهابيين ، وكان المطار ضمن مناطق الاشتباكات وتعرض للقصف أكثر من مرة.