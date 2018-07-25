أخبار ليبيا24

أطلق قسم المرور والتراخيص بنغازي حملات ضبطية للمخالفين لقانون المرور وقواعده وآدابه على الطريق العام عن طريق وحدة حركة السير بالقسم، وشملت الحملات عدة مفترقات وميادين في المدينة.

وكان قسم المرور والتراخيص بنغازي أعلن عن إحصائية حوادث الطرق خلال شهر مارس (3) للعام 2018 حيث بلغ عدد حوادث الوفاة (32) حالة وفاة ،وعدد حوادث إصابات بليغة (75) شخص، وعدد إصابات بسيطة (23) شخص.

وأضاف القسم أن حوادث إتلاف السيارات بلغت (119) حادث، إجمالي المركبات الآلية التالفة (362) مركبة آلية ، مجموع الحوادث (218) حادث سير.