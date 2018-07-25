أخبار ليبيا24- خاص

كشفت إدارة نادي الأخضر عن الكثير من أسرارها خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالمطلب ثابت والمدير التنفيذي فتح الله بوزهرة، وعضو مجلس الإدارة نصر الدين بوفليقة، ورئيس لجنة إدارة كرة القدم في النادي حمدي الدعوب، ورئيس الجمعية العمومية سليمان الجويفي.

وتحدث رئيس النادي الأخضر عبدالمطلب ثابت خلال المؤتمر الذي أقيم أمس الثلاثاء عن المشاريع الاستثمارية في النادي وعن قاعة الألعاب الجماعية والتي وصلت معداتها منذ 5 أيام وهي تفتقر حالياً لمعدات الصوت والإضاءة.

وأشار ثابت إلى أنه عند استلامهم للنادي وجدوا إيجارات المحلات بمبالغ ضئيلة جداً وصلت لـ 200 دينار شهرياً وقد قاموا برفع هذه الإجراءات وقاموا برفع عدة قضايا على أصحاب المحلات لمشاكل متعلقة بدفع رسوم الإيجار.

وذكر رئيس النادي أن عضو مجلس الإدارة السيد نصر الدين بوفليقة سيتكفل بفريق كرة القدم الخماسية، وهناك خطة لتجهيز ملعبين لفريق كرة القدم الخماسية للموسم المقبل وبالنسبة لباقي الألعاب الجماعية فإن هناك عدة رجال أعمال سيتكفلون برعاية قطاع كامل من الألعاب الجماعية لليد والطائرة والسلة.

وأكد ثابت على طلب النادي بانعقاد الجمعية العمومية، لافتا إلى أن الأخضر هو أول نادي طالب بانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

ومن جهته، أكد المدير التنفيذي فتح الله بوزهرة أن قاعة الألعاب الجماعية ستكون جاهزة قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن تأخير العمل في الصالة إلى أن هناك عقد قديم جداً موقع بين النادي ووزير الثقافة في الحكومة المؤقتة لاستكمالها ولم تستكمل حيث كان هناك أخطاء في العقد وقمنا باستكمالها على الحساب الخاص بالنادي وأيضا قمنا بخطوة الملعب الجانبي حيث قمنا بجلب أرضية صناعية من الجيل السادس.

وأضاف بوزهرة أن النادي في صدد الاستثمار في حديقة الشهيدة رقية وهناك مشروع لإنشاء فندق خاص بالنادي وهناك مشروع إقامة محلات في الدور الثاني واستوديوهات في الدور الثالث في مقر النادي مؤكدا أن النادي بدأ في إجراءات إعادة النظر في العقد الذي يخص مدرسة المناهل.

بالنسبة للفريق الأول، تحدث مدير الكرة حمدي الدعوب قائلا “إن اختيار المدرب أشرف القاسم جاء من بين عدة أسماء مطروحة من المدربين، وإدارة الكرة في المراحل الأخيرة لإنهاء التعاقد مع المدرب المصري”.

وأكد الدعوب أن النادي كان موفق في التجربة مع المدرسة الجزائرية والتونسية حينما تعاقدوا مع الطيب أبو حفص من الجزائر وسمير شمام من تونس وحينها لم يكونوا معروفين وصاروا مدربين ناجحين في الأخضر.

وتابع مدير الكرة في نادي الأخضر “آمل أن تكون هذه التجربة ناجحة مع المدرب المصري أشرف قاسم”، مشيرا إلى أنهم عندما أتوا للنادي وجدوا 8 رياضيين فقط عقودهم لازالت مع النادي وقد بدأوا في إعداد فريق جديد.

وأفاد الدعوب أن هناك ديون من إدارات سابقة لرواتب اللاعبين تم تسديدها قدرت بـ 350 ألف دينار وبالنسبة لهذا الموسم فإنهم قد عملوا وفق رؤية المدير الفني السابق من حيث التعاقدات وأنهم الآن في مرحلة التفاوض مع 6 أو 7 للاعبين وأيضا لاعبين محترفين ليكونوا ضمن صفوف الفريق الأول.

ولفت مدير الكرة إلى أن اللاعبين الحاليين وقعوا لمدة 3 مواسم وسيستلم اللاعبين الدفعة الأولى من مستحقاتهم قبل دخول التمارين والتي سندخلها بناءً على الإعلان عن الدوري حيث أن اتحاد الكرة من المنطقي أن يعلن رسمياً عن انطلاق الدوري للموسم الجديد قبل شهر ونصف من انطلاقه لتكون هناك فرصة للاستعداد والمعسكر الخارجي سيكون بناء على طلب المدرب.

رئيس الجمعية العمومية سليمان الجويفي أكد أنه سيعلن عن اجتماع خاص بالجمهور خلال الأيام المقبلة بناءً على طلب الجماهير وسيحضر الاجتماع الذين قاموا بتجديد بطاقات العضوية فقط والذين عددهم 304 شخص.

وأضاف الجويفي انه يتولى حالياً موضوع إخلاء الأماكن الخاصة بالنادي التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الأشخاص.