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تتواجد في مناطق شرق وغرب جنوب مدينة سرت ومناطق غرب وجنوب الجفرة وجنوب غرب إجدابيا سرايا تنظيم الدولة وهي ما تعرف أو من ضمن ” سرايا المعسكر الشرقي ” وهي المسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي نفذت جميعها في تلك المناطق منذ يناير 2017.

ومن هذه السرايا “سرية حودة” والمعروف محمود البرعصي، والمكنى “مصعب الفاروق” وسرية القيادي الثاني “حمزة العقوري” المكنى أبو عثمان بالإضافة إلى سرية “أبو الزبير التونسي”.

استهدفت هذه السرية “أو الزبير التونسي” في نوفمبر 2017 من قبل الطيران الدولي الأمريكي بالقرب من بلده “تمسه” في أقصى الجنوب الليبي والتي قوامها 20 عنصر ومقتل 11 عنصر منها والقبض على ثلاثة آخرين والبقية انضموا إلى سرية “حودة”.

يشار إلى أن أغلب الهجمات الإرهابية التي قام بها التنظيم في تلك الفترة ظهرت موثقة في الإصدار المرئي الأخير لدى تنظيم الدولة والذي نشر تحت عنوان ( موقف الموت ) في 4 يوليو 2018 والذي ظهر فيه القيادي وأمير التنظيم “محمود البرعصي”.