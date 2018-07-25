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قتل القيادي لدى تنظيم الدولة “داعش” في منطقة وادي الجفر ويدعى ونيس محمد العبار خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية بعد مطاردتهم ومحاصرتهم.

وأكد مصدر مطلع أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على كل المجموعة المنفذة للهجوم الإرهابي والبالغ عددها 12 عنصر والذي وقع قبل فجر أمس الثلاثاء على مركز شرطة العقيلة غرب مدينة إجدابيا.

وأوضح المصدر أن العبار من مواليد 1983 ومن سكان حي بن يونس في مدينة بنغازي وهو أحد منتسبي كتيبة راف الله السحاتي قبل أن ينضم إلى تنظيم أنصار الشريعة ومنها إلى تنظيم الدولة ،ليفر من منطقه الصابري بمدينة بنغازي في 5 يناير 2017.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من التحفظ على عدد 12 جثة تابعة لمنتسبي تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي بعد محاصرتهم وقتلهم في وادي الجفر الواقع على الطريق الممتد بين العقيلة و مرادة.

وكان تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي أعلن في بيان له عن تبنيه تنفيذ الهجوم الإرهابي والذي وقع على مركز شرطة العقيلة غرب مدينه إجدابيا وقتل على إثره أحد رجال الأمن وحرق عدد من السيارات والآليات العسكرية.