أخبار ليبيا 24

التقى مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي، الإثنين، ببنغازي بمدير الإدارة الأمنية بالأمم المتحدة سليم رعد ومدير قطاع الشرطة والأمن بالأمم المتحدة عياد الحمد لتعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا الأمنية، بحسب المكتب الاعلامي لمديرية أمن بنغازي.

ونقل المكتب عن العقيد هويدي قوله ” إن الأمم المتحدة إن أرادت دعم الملف الأمني فهي مرحب بها والعمل معها لكن إذا قدمت الدعم أم لم تقدم أو هذه المشاريع المعنوية نجحت أو لم تنجح فإن العمل الأمني سائر في بنغازي وبدأ من نقطة الصفر ولن يتوقف في حال قدمت الأمم المتحدة الدعم أو لم تقدمه”.

ومن جانبه أوضح مدير قطاع الشرطة والأمن البرنامج الأمني لتبادل الخبرات وبحث المجتمعون سبل حل الإشكاليات التي تواجههم.

ولفت إلى أن الدعم سيكون من خلال تقديم ارشادات وتوجيهات وكيفية إعداد مراكز أمنية نموذجية وإمكانية إضافة بعض الوحدات التي تهم الشارع والمواطن في ليبيا عن طريق تقديم الدعم غير المباشر.