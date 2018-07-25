أخبار ليبيا 24

نفى الاتحاد العام لطلبة جامعة بنغازي ما أشيع عن قيام إدارة إعداد الكليات الطبية بكلية العلوم جامعة ‫بنغازي بفصل الطالب يحيى بن غشير لكون من ذوي الإعاقة الجسدية، مؤكداً أنه يزال طالبا بالكلية ولم يتم فصله كم أشيع.

وأوضح الاتحاد “نحن حققنا في الموضوع وواضح أن ضعفاء الأنفس وأثاروا بلبلة واستغلوا الحدث وبدؤوا في التأويل والتأليف وهذا عيب في حق جامعة بنغازي العريقة”.

وأكد الاتحاد العام لطلبة جامعة بنغازي أنه سينظم يوم الخميس المقبل اجتماعا موثقا بالصور وبحضور الطالب يحيى بن غشير لإنهاء اللغط الذي أثير حول قضيته.

وكانت إدارة إعداد الكليات الطبية قد نفت قيامها بحجب نتائج امتحانات الطالب يحيى وأن كل ما تم تداوله مغلوط.

وأشارت إلى أن الطالب يحيى تعرض لوعكة صحية أثناء إجرائه الامتحانات في مقرري الإحصاء والكيمياء وأن الإدارة تجاوزت لوائح الجامعة معه تقديراً لوضعه الصحي.

ودعت الإدارة المنظمات ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول القضايا، معلنة ترحيبها بكل من يبحث عن الحقائق في أي وقت.

الجدير بالذكر أن العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تناولت أخبارا عن الطالب يحيى بن غشير مفادها أن جامعة بنغازي قامت بفصله بحجة عدم قدرته جسديا على الدراسة.