أخبار ليبيا 24-خاص

قال عضو البرلمان الليبي عن دائرة المرج عبد المنعم بوحسن في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن جلسة الاثنين الماضي كانت بخصوص إصدار قانون الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور، موضحاً أنهم بدؤوا بالإطلاع على مواد الدستور المقترح منذ الأسبوع السابق وأن هناك تنازعا حول المادة الخامسة وهي أن ليبيا تكون دائرة واحدة أو ثلاث دوائر وكذلك حول أن يكون عدد المصوتين من المسجلين الثلثين لكي يمرر مشروع الدستور.

واستدرك بوحسن أنه خلاف مع بقية النواب لكن قدمت تنازلات ببقاء ثلاث دوائر والتصويت يكون بالنصف + واحد.

وتابع “ولكن وصلنا لمواد صعب تفسيرها وهي من سيشرف على عملية الانتخابات وأي حكومة ستشرف عليها هل هي الحكومة المؤقتة أم حكومة الوفاق” وأين سيكون مكان المفوضية؟ هل سيكون في طرابلس وسط المليشيات الإرهابية؟”.

وأضاف “وبعد عناء وجهد تمكنا من إنهاء المواد بالكامل وسيتم إعداد القانون للتصويت عليه لاعتماد مسودة الدستور”.

وقال النائب أنه تم تحديد يوم 30 يوليو 2018 موعدا للتصويت على قانون الاستفتاء وأنهم كمجلس نواب من مهامهم إصدار قانون الاستفتاء وعدم التدخل في نصوص مسودة الدستور لان “هيئة الستين هيئة منتخبة ومستقلة ولابد لمجلس النواب أن يصدر قانون الاستفتاء رغم ما في المسودة الدستورية من عيوب كثيرة”.

وعبر عن عدم رضاه عن مسودة الدستور لان “فيها إقصاء لشخصيات معينة”، معتبرا أن تمريره سيهضم حقوق برقة سواء كان في مجلس الشيوخ القادم أو مجلس النواب ولن يكون هناك أي صوت يعلو على صوت أعضاء المنطقة الغربية بحكم الأغلبية المطلقة التي من خلالها سوف يعدلون في القوانين”.

وواصل “تطرقت مسودة الدستور إلى كل العسكريين الراغبين في الترشح لمنصب رئاسة الدولة بأن عليهم الاستقالة ومن ثم البقاء لمدة عامين ومن بعدها يتقدم إلى الترشح لمنصب رئيس الدولة، هذه المادة تستهدف أشخاص بعينهم ومن يدعم المسودة هم الإخوان ويصرون على تمريرها للاستفتاء وهذا الدستور في حال اعتماده لا يمكن أن يعدل إلا بعد مضي خمس سنوات وهذه المسودة تكرس للمركزية وتضعف من الترابط ما بين أبناء الشعب الليبي سواء في الحقوق أو الثروات “.