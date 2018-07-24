أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الفرع البلدي الجغبوب أن “واحة الجغبوب” واحة ليبية بحتة بحسب الاتفاقيات الدولية وهي رمز تاريخي وديني لليبيين جميعاً.

وأضاف الفرع البلدي في بيان له تحصلت “أخبار ليبيا24″ على صورة منه أن واحة الجغبوب ليبية بحسب الاتفاقية الرسمية المصرية الإيطالية حول تبادل الأراضي وترسيم الحدود بشكل رسمي ونهائي بعد مفاوضات دامت لأشهر طويلة حتى وقعت المعاهدة بين إيطاليا ومصر والمعروفة بمعاهدة ” زيور – نجريتو ” في 6 ديسمبر 1925 وصدق عليها البرلمان الإيطالي والبرلمان المصري عام 1932 .

وأفاد الفرع البلدي أن واحة الجغبوب أسسها محمد بن علي السنوسي وتعد المركز الرئيسي “الزاوية الأم ” للطريقة السنوسية وكانت بمثابة العاصمة في ذلك الوقت.

وأوضح الفرع البلدي الحغبوب أن للمنطقة دور بارز في التعليم الديني الوسطي وتعليم الأجداد والآباء وخرجًت العديد من حملة القرآن الكريم والعلماء المجاهدين الليبيين وكانت مسقط المجاهد الكبير أحمد الشريف السنوسي وهي مسقط رأس الملك إدريس السنوسي، كما أن لها دور بارز في الوعي الديني.

وناشد الفرع البلدي الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا بزيادة الاهتمام بواحة الجغبوب والنظر عن كثب لاحتياجاتها نظراً لبعدها الجغرافي ولكونها جزء لا يتجزأ من التراب الليبي.

يشار إلى أن دعوى قضائية رفعها محامي مصري أمام المحاكم المصرية بضم واحة الجغبوب الليبية إلى مصر.

وكانت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أجلت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها، بمطالبة ليبيا بضم واحة جغبوب للأراضي المصرية، واتخاذ الدولة كافة أوجه التقاضي لاسترداد الواحة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 11945 لسنة 72 قضائية، واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بصفتيهما، أن الواحة جزء من الإقليم المصري، وأن جميع الخرائط والمستندات تدل على مصرية الواحة