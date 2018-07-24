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كشف المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة المنذر الخرطوش، اليوم الثلاثاء أن جنوب منطقة العقيلة وتحديدًا في وادي الجفر تشهد اشتباكات مع الجماعات الإرهابية التي هاجمت مركز شرطة العقيلة بقيادة محمود البرعصي.

وأضاف الخرطوش أنه تم قتل فردين من الجماعات الإرهابية في الاشتباك مع غرفة عمليات أجدابيا في وادي الجفر بمشاركة قوة من غرفه عمليات سرت الكبرى.

ولفت المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 إلى أن الموقف العام ممتاز وعصابة إجرامية لا تتجاوز الـ 4 آليات وعدة أفراد لا تشكل شيء بالنسبة لقوه حماية الهلال النفطي.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية هاجمت فجر اليوم الثلاثاء مركز شرطة العقيلة وقامت بحرق المركز والاستيلاء على محلات مواد غذائية.