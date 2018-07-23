أخبار ليبيا24

شهدت مدينة البيضاء اليوم الاثنين الاجتماع الأول بين اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة طرابلس واللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة البيضاء في مقر الديوان.

وأثمر الاجتماع الذي يهدف إلى تحقيق رقابة مالية فاعلة تهدف لحفظ وصون المال العام ولتوحيد جهود ديوان المحاسبة عن نتائج عدة تمثلت في التأكيد على أن ديوان المحاسبة الليبي وحدة واحدة.

وأقر الاجتماع توحيد التقرير السنوي للعام 2018م، وإعداد خطة تشغيلية موحدة للعام 2019م، وتشكيل لجان فحص ومراجعة مشتركة في الداخل والخارج.

ونص الاجتماع على التواصل المباشر بين الإدارات العامة والمكاتب والفروع من أجل إنجاز الأعمال الرقابية بوجه السرعة وبسبل رشيدة، كما اقترح توحيد الهيكلية التنظيمية للديوان.

يشار إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع تقرر أن يكون الاجتماع الثاني المقبل في العاصمة طرابلس.

13 المشاهدت الكلية , 13 مشاهدات اليوم