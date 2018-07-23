أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء مركز شرطة الفويهات عدد من العناصر الإجرامية الخطرة قاموا بالسطو على سيارة “نقل” قادمة من زليتن والاعتداء على سائقها ترهيبه.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن المجرمون قاموا بإقامة استيقاف وهمي ومتنكرين بلباس عسكري في منطقة بودريسة لتنفيذ عملية الخطف والسرقة حيث اعتدوا على وسرقوا منه مبلغ مالي إضافة إلى الاستيلاء على “800” طير.

وأشار إلى أنه بالانتقال والفحص لمكان البلاغ وبسؤال المبلغ والمقيم بمدينة زليتن أقر بأنه أثناء مروره بمنطقة بودريسة فوجئ بثلاث أشخاص أدلى بأوصافهم وقاموا بتهديده والتعدي عليه بالضرب وإصابته بأماكن متفرقة (كدمات ) ورميه في حوض “جابية” وتجريده من الملابس والاستيلاء الحمولة والمبلغ المالي.

وأوضح المركز أنه من خلال تكثيف الجهود من قبل تحريات مركز شرطة الفويهات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص بالاشتراك ثلاثة أشخاص آخرين.

ولفت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والثاني والثالث و بالتنسيق مع وحدة التحريات في المركز تم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس وكذلك السيارة المستخدمة في الواقعة.

وأكد مركز شرطة الفويهات أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قام المتهم الأول بالاتفاق مع باقي المتهمين لارتكاب الواقعة وسرقة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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