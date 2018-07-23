أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو مجلس النواب عن أوجلة فتحي القباصي، أن قرار مجلس النواب بإلغاء صفة الحاكم العسكري خطوة في الاتجاه الصحيح وهي أذن باستقرار الأمور الأمنية في المنطقة المشمولة بالقرار مما يمهد للعمل على الاستقرار والانتقال إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة المدنية.

وأوضح القباصي لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذا الأمر سيتيح بدوره إلى عودة مجلس النواب إلى مقره الدستوري في مدينة بنغازي حسب الإجراءات التي سيقرها المجلس مجتمعاً والذي سيتيح إلى تطبيع الوضع السياسي في البلاد والمضي قدماً في إنجاز الاستحقاقات القادمة في أسرع وقت ممكن إلى الانتقال إلى المرحلة الدستورية الدائمة.

وتابع عضو مجلس النواب “نأمل أن يكون قرار عودة مجلس النواب إلى بنغازي في جلسة مداولة متكاملة وأن تكون نهاية العام الحالي كأقصى حد”.

وقال القباصي “إن بنغازي الآن تحتاج لتكثيف الجهود بشكل أكبر في الوضع الأمني، وخلال الشهور المقبلة ستكون أفضل حالاً لاستقبال مجلس النواب، فالعودة إلى بنغازي أعتبره جزء من الاستحقاقات السياسية”.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مدينة طبرق ساعدتهم في السنوات الماضية بتكاتف أهلها وحكمائها وعقلائها حتى وصلوا إلى استقرار لمجلس النواب.

وكانت رئاسة مجلس النواب ألغت اليومين الماضيين منصب الحاكم العسكري وأعفت الفريق عبدالرازق الناظوري من مهامه، فيما قرر من جهته، مجلس الوزراء استمرار عمداء البلديات المكلفين من قبل “الحاكم العسكري درنة – بن جواد سابقا” في عملهم لحين إشعار آخر.

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