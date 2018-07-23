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قال مصدر من مدينة درنة إن المعارك تدور رحاها في شوارع المدينة القديمة في المدينة بعد سيطرة القوات المسلحة على آخر أجزاء منطقة المغار.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة سيطرت على محيط مسجد ” الرشيد ” في الجزء الأخير من حي المغار باﻹضافة إلى عمارة “الحبوش” والتي لحقت بها أضرار كبيرة على مستوى الطابقين الأخيرين نتيجة لتمركز القناصة التابعين للجماعات الإرهابية واتخاذها نقاط تمركز..

وأكد المصدر أنه بعد سيطرة القوات المسلحة على تلك المناطق تنحصر العناصر الإرهابية في أزقه منطقة المدينة القديمة ومحيطها.

يشار إلى أن مسجد ” الرشيد ” يعد من أقدم المساجد في المدينة ومن المعالم البارزة والذي تعرض أيضا إلى أضرار جسيمة جراء المواجهات مع العناصر الإرهابية.

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