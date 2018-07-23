أخبار لييا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن القيادي في شورى درنة “المنحل” أنيس أبريك مكراز تم تهريبه من المدينة وتوجه إلى مدينة مصراتة.

وأكد المصدر أنه تم دفع مبلغ وقدره 150 ألف دينار ليبي لقاء خروجه من محاور القتال بعد أن خاض مواجهات فيها ضد القوات المسلحة الليبية حيث شوهد الجمعة 20 يوليو الجاري في مدينة مصراتة.

وأشار المصدر إلى أن عملية تهريب الإرهابي مكراز لم تكن بمفرده بل كان برفقته عناصر آخرين ولم يتم التأكد من أسمائهم بعد.

وكان المصدر أكد في يونيو الماضي أن من القيادات الإرهابية في المدينة التي تم رصدها أثناء المشاركة في المواجهات ضد القوات المسلحة في منطقتي شيحا الغربية والشرقية هم أنيس مكراز وعصام الحرير وفرج عبدالله العرج، وأجويدة بوجلدين، ووليد الشعلالي، وأجويدة رجب الشاعري، وأبوبكر أشقليف، والإرهابي المصري عمر رفاعي سرور .

يذكر أن أنيس أبريك مكراز من مواليد 1963 ومن سكان منطقة الجبيلة وسجن خلال العام 1999 وأفرج عنه في العام 2003، وهو أحد لاعبي نادي درانس عرف عنه بمراوغاته وبسرعته ولعب أيضًا لنادي السويحلي وشارك مع المنتخب الوطني في فترتين الأولى 1984 في دورة البحر المتوسط، والثانية في 1988 وتألق بجوار ونيس خير والعيساوي وبونوارة.

12 المشاهدت الكلية , 13 مشاهدات اليوم