أخبار ليبيا24- خاص

قدم عضو رئاسة الجمعية العمومية في النادي الأهلي خالد عبدالسميع مخلوف استقالته من عضوية الجمعية العمومية للنادي لظروف “عائلية وعملية وعلمية”.

وأضاف مخلوف خلال تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه قرر تقديم استقالته من عضوية رئاسة الجمعية العمومية منذ عدة أيام وكانت الفرصة في اجتماعها السنوي ولكنه تردد لعدة عوامل.

وتابع عضو رئاسة الجمعية “أن من بين الأسباب التي منعتني من تقديم الاستقالة في تلك الأيام تقديري واحترامي لرئيس الجمعية العمومية لنادي الأهلي عبدالسلام المسماري “الشينبو” وعضو الجمعية عبدالحكيم العشيبي، إضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية وجمهور الأهلي و الذين لن يقبلوا استقالتي ويرفضون قراري”.

ووجه مخلوف رسالة إلى جمهور النادي قائلا “ياجمهور الأهلي النادي محتاج إلى لم شمل قبل المال، والحمد لله أعطانا الله الفرصة لتقريب وجهات النظر بين رئاسة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في النادي حتى اتخذت قرارات حاسمة ومهمة في اجتماع الجمعية الذي نتمنى أن تحصد ثماره في صالح الأهلي”.

ودعا عضو رئاسة الجمعية، رئيس مجلس إدارة النادي، خالد السعيطي إلى خدمة النادي كما وعد، ولم شمل رموز الأهلي في جميع الألعاب من رياضيين وإداريين ودراسة مشاكل النادي من جميع الجوانب حتى نصل للهدف المنشود، مؤكدًا عليه ضرورة بناء علاقات بين النادي الأهلي وباقي الأندية على أساس الاحترام المتبادل.

وواصل مخلوف “أن الظروف الخارجة عن إرادتي من عدة جوانب عملية وعلمية وعائلية ووجودي خارج الوطن هي مادعتني لتقديم استقالتي، والأهلي يحتاج إلى دور رقابي أكثر وهناك من هم أفضل مني ليكونوا في مكاني”.

وقدم عضو رئاسة الجمعية العمومية اعتذاره إلى رئيس الجمعية عبدالسلام المسماري “الشينبو” وعضو رئاسة الجمعية عبد الحكيم العشيبي، ورئيس مجلس الإدارة خالد السعيطي وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وجمهور النادي الأهلي لأي تقصير خلال الفترة السابقة.

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