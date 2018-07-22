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قدم مدير الكرة في نادي الهلال خالد بوسعدة استقالته نظرًا لعدم موافقته على الأمور التي تحدث في الوقت الحالي، بحسب قوله.

وأضاف بوسعده في استقالته الموجهة إلى رئيس اللجنة التسييرية للنادي “أرجو منكم قبول استقالتي وذلك نظرا والتي لا يسمح بها أسمي أو تاريخي الكروي”.

وتابع مدير الكرة “أرجو من جمهور الهلال ولاعبيه والمدربين والطاقم الفني والإداري مسامحتي على أي شئ بدر مني من غير قصد”.

وأكد بالقول “كان في نيتي أن أساهم في إصلاح النادي والدفع به إلى الأمام وإرجاعه كما كان وأفضل دون مقابل مالي أو مرتب لأنه ناديي الأول الذي منه تعرفت على الكرة ولاعبيها ومحبيها”.

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