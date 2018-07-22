أخبار ليبيا 24 – خاص

اقترب نادي الرجاء المغربي، من إغلاق صفقة المدافع الدولي سند الورفلي، بعدما وصلت المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة، ليقترب اللاعب من دعم صفوف الفريق البيضاوي في الموسم المقبل.

وكانت الصفقة قد تعثرت في الفترة الماضية، لأسباب مختلفة قبل أن يبلغ اللاعب الليبي مسؤولي ناديه الأهلي طرابلس برغبته في اللعب مع الرجاء البيضاوي.

ويصر الرجاء على ضم الورفلي بتوصية من المدرب خوان كارلوس جاريدو للاستفادة من خبرته الدولية قاريًا.

يشار إلى أن الرجاء نجح خلال فترة الانتقالات الحالية في ضم ستة لاعبين.

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