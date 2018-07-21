أخبار ليبيا24

شهدت المنطقة الشرقية مساء أمس السبت حالة إظلام تام على امتداد المنطقة بسبب خروج الوحدة الغازية الثانية في محطة توليد السرير الغربي بحمل وقدرهُ 200م وات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة أن خروج هذهِ الوحدة لم يكن هو السبب في حالة إظلام تام في المنطقة الشرقية لكن سبب في حدوث اختلاف في ضغط خط الوقود الرئيسي.

وأضاف خليفة أن هذا الاختلاف أدى إلى فصل التربينة عن الشبكة بشكل مفاجئ نتج عنه فقد في الاستقرارية للوحدات العاملة في محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة مما أدى إلى خروجها عن العمل وحدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خروج هذه الوحدات تطلب ساعات لإرجاعها إلى العمل وبالتدريج وبالفعل تم الدخول بالوحدات وإرجاع التيار الكهربائي وبشكل كلي على المنطقة الشرقية.

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