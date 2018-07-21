أخبار ليبيا24- خاص

بدأ المدرب التونسي المنجي البناني مهامه في الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة اليد في نادي الاتحاد مساء أمس الجمعة على صالة رمضان حمودة للألعاب الرياضية في النادي.

ويعتبر البناني من المدربين أصحاب الخبرة الكبيرة وسبق وأن درب الترجي لموسم واحد عام 2013 وفاز معه بثلاثة ألقاب ثم عمل لموسم ثان كمدير فني وتوّج معه بأربعة ألقاب ومن ثم أشرف على تدريب السد القطر.

وتأتي استعدادات فريق الاتحاد لنهائيات تحديد البطل من الدوري الليبي الممتاز لكرة اليد نهاية الشهر الحالي والتي ستكون من مرحلتين مرحلة الإياب في مدينة البيضاء والذهاب في مصراتة.

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