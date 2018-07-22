أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن اللواء سالم الرفادي رئيس الغرفة الأمنية العليا عن تشكيل لجنة المظالم بمدينة درنة برئاسة عبد المنعم محمد عبد الجليل وعضوية كل من أمين احمد الحمر وطارق سليمان العقيلي وفارس صالح المنصوري ويوسف مفتاح الحبوش.

وبحسب مذكرة أصدرها اللواء الرفادي يتوجب على اللجنة استقبال الدعاوى والمظالم والشكاوى لمحاولة لحلحتها على أن تعرض النتائج على مساعد الشؤون العامة.

وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 قال رئيس اللجنة عبد المنعم محمد عبد الجليل أن مهام هذه اللجنة هي متابعة التحقيقات مع العناصر الإرهابية التي سلمت نفسها قبل اجتياح درنة من قبل القوات المسلحة وذلك من خلال 3 قضاة في اللجنة وذلك مع الدوائر الحكومية ومعرفة أين وصلت نتائج التحقيقات معهم .

وأضاف عبد الجليل أن اللجنة ستشرع في استلام المظالم والشكاوى حول الاعتداءات التي تعرض لها المواطنين وسرقة أموالهم وممتلكاتهم وحرق منازلهم من كل الأطراف وذلك في مقر اللجنة بمفوضية كشاف درنة .



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