أخبار ليبيا24- خاص

يواصل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم تحضيراته اليومية في معسكره الخارجي في تونس تحت إشراف المدرب الجديد عادل عمروش الجزائري الجنسية.

وتأتي الاستعدادات وسط غيابات كبيرة أبرزها لاعبي فريق الأهلي طرابلس المتغيبين بسبب رفض إدارة النادي تسريحهم بسبب إشكاليات عالقة بينها وبين اتحاد الكرة .

ودخل المنتخب الليبي معسكر تحضيري يتواصل لأكثر من أسبوع وستختتم التحضيرات في معسكر في إحدى الدول الأوروبية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة جنوب أفريقيا في الفترة من 3 إلى 11 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أفريقيا لكرة القدم التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

95 المشاهدت الكلية , 95 مشاهدات اليوم