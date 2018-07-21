أخبار ليبيا24- خاص

علمت أخبار ليبيا24 من مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية الفرنسية المتمثّلة في وزير الخارجية جان إيف لودريان سيبحث مع قادة عسكريين تأسيس قاعدة فرنسية في مدينة مصراتة.

وأضافت المصادر أن لودريان سيصل إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين 23 يوليو الجاري، و سيقابل الوزير الفرنسي خلال زيارته رئيس أركان القوات المسلحة الليبية عبدالرحمن الطويل ، و قائد المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، وقائد المنطقة العسكرية المركزية ، محمد الحداد ، وقائد منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.

و أكدت المصادر أن وزير الخارجية الفرنسي سيناقش معهم ويروج لبعثة عسكرية فرنسية في مصراتة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على تأمين ليبيا.

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