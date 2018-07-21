أخبار ليبيا 24

قام محتجون في العاصمة الليبية طرابلس ولليوم الخامس على التوالي بإغلاق الشوارع وحرق الإطارات مطالبين بإسقاط حكومة الوفاق وذلك بسبب تردي اﻷوضاع المعيشية والخدمية بالمدينة.

واشتكى المحتجون في مناطق غوط الشعال وحي الأندلس وفشلوم وزاوية الدهماني والنوفليين من أزمة الانقطاع المستمر لشبكة الكهرباء لمدة تصل إلى 10 ساعات يومياً بالإضافة إلى مشاكل الازدحام أمام محطات تزويد الوقود.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعا لمتظاهرين في العاصمة طرابلس يرددون شعارات تنادي بالجيش والشرطة.

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