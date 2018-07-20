أخبار ليبيا24

تواصل القوات المسلحة الليبية في مدينة درنة في محاصرة الجماعات الإرهابية في جزء من منطقة المغار و المدينة القديمة ومحيطهما.

وأكد مصدر من المدينة أن القوات المسلحة تحاصر الإرهابيين من ميدان البلدية وسوق الظلام ومسجد العتيق إلى شارع وسع بالك من عماره الأوقاف إلى شارع الفنار والتي تتواجد وتتحصن بها تلك الجماعات الإرهابية.

وأوضح المصدر أن الوحدات العسكرية تكتفي بمحاصرة وصد أية عملية تقدم من العناصر الإرهابية، ولا أوامر لها بحسم آخر جيوب المعركة وفي انتظار التعليمات الأخيرة لإنهائها واستعادة منطقه المغار بشكل كامل والمدينة القديمة.

ولفت المصدر إلى أنه ما يسمع من اشتباكات وضربات مدفعية وخاصة من قبل القوات المسلحة تأتي في تقنين تحركات تلك العناصر في المناطق المحاصرة فيها واستهداف نقاطها الرئيسية ومنعها من أخذ المبادرة الميدانية لصالحها في “انتظار أوامر الحسم”.

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