أخبار ليبيا 24

قام أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي البريقة بالكشف عن قضية سرقة قام نفذتها شبكة إجرامية قام أفرادها في وقت سابق بالدخول إلى بعض المنازل الخاصة بالمواطنين وسرقة محتوياتها.

وضبط أفراد الأمن الفاعلين وهم 5 أشخاص بعد إعداد كمين محكم لهم وضبط الأشياء المسروقة التي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى بعض المواد المخدرة التي كانوا يتعاطونها .

وبعد إجراء التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة اعترف أفراد الشبكة أيضا بتنفيذهم لسرقات أخرى كانوا قد قاموا بها داخل منطقة البريقة الجديدة .

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