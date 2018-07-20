أخبار ليبيا 24

نشر موقع المرصد على حسابه على فيسبوك مقطع فيديو لما قال إنها مقتطفات ومناقشات جانبية حول مستجدات الساحة مع كواليس ندوة النواب مع عضوي المنسحب فتحي المجبري والمنقطع على القطراني.

ويظهر المقطع نقاشات النواب عن مدينة بنغازي إدريس المغربي، سعيد سباقة، بدر النحيب، زياد دغيم وعصام الجهاني مع المجبري والقطراني قُبيل ندوة متلفزة بثتها قنوات ليبيا الحدث، ليبيا الفضائية و218، الإربعاء الماضي، والتي أعلن عبرها المجبري استقالته من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وتبين من خلال تلك النقاشات أنه الظاهرين فيه كانوا يرتبون لطريقة حديثهم في الندوة والشكل الذي يجب أن يتحدث به عضو الرئاسي فتحي المجبري.

كما ظهر النائب زياد دغيم وهو يُلقن المذيع كيف تكون طريقة ادارة الحلقة وإلقاء الاسئلة المجهزة وكيف يجب أن تكون البداية المجبري بالحديث ومن ثم القطراني وبعد ذلك يأتي تعقيب الأعضاء الآخرين علي الكلام .

اللافت أن النقاش تطرق إلى مواضيع جانبية أثارت دهشة واستغراب الليبيين من قبيل مطالبة القطراني بعدم نسيانهم فيما يخص وجبة العشاء ورد أحدهم النحيب بوجبة (مكرونة ولحم).

كما لفت النائب بدر النحيب الأنظار بلوم الحاضرين بسبب تفويتهم عليه زيارته إلى طرابلس، ومن ثم دخول الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي عليهم طالباً منهم تخفيض صوتهم ومرددا “هو هو صوتكم صار مسموعا..مكرونة ولحم”

وكان عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري قد أعلن انسحابه من المجلس الرئاسي خلال الندوة كاشفاً تفاصيل عن الهجوم المسلح الذي تعرض له على يد قوة مكونة من 50 فرد بمنزله فى طرابلس التي قال انها لم تعد ساحة صالحة للعمل السياسي وان ثمن الكلمة فيها هو الموت مؤكداً بأن حراسه تصدوا للجماعة المهاجمة حتى أصيب أحدهم .

وفى الندوة المتلفزة المشتركة مع عضو الرئاسي علي القطراني وعدد من النواب بثت على عدد من القنوات الليبية قال المجبري أن القوة التي هاجمته كانت تسعى لقتله ومن معه داخل المنزل أو إصابتهم على الأقل ثم اختطافهم .

وتحدث المجبري عن ما سماها ” مليشيات ” محددة ومعدودة هي من باتت تسيطر على المشهد الأمني والعسكري والاقتصادي فى طرابلس وقد قضت هذه المجموعات على أي أمل لحماية حكومة الوفاق .

وأكد بأن الحرس الرئاسي تم القضاء عليه من هذه ” المليشيات ” فى ليلة واحدة دون اطلاق أي رصاصة وقد تم تجريد الحرس الرئاسي من سلاحه بما فى ذلك حراس منزل فائز السراج فيما تمت مداهمة منزل آمره نجمي الناكوع .

وأضاف : ” أصبح واضحاً أن قرارات الرئاسي والسراج متأثرة ومرتبطة بهذه الجماعات، وعندما كُلفت بتنفيذ ملف الاصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل لان مصالح هذه الجماعات باتت مهدة وخاصة فى ملف الاعتمادات”.

وفيما يلي نص نقاش النواب وعضوي الرئاسي مفرغاً كما ورد في المقطع المسرب:-

النائب إدريس المغربي: الجلسة هذي عشان فتحي يحكي شن ساير في طرابلس و نحن نردو و نقولو مش قلنالكم مش نبهناكم

النائب بدر النحيب: ( نشمتو فيكم يعني ) مش قلنالك يا فتحي من قالك عدي .

النائب زياد دغيم: يقوم بافهام المذيع طريقة ادارة الحقلة بحديث المجبري ثم تعقيب القطراني بالقول “بعد يكمل الدكتور راح يعقب علي كلام المجبري و يقول خلاص يعني برقة اطلعت السادة النواب شن رايكم في الحل.بعدها كل واحد من النواب يقول راي واحد بعدها الأراء كلهن نجمعوهن كمخرج” .

النائب عصام الجهاني: تبدأ انت يا دكتور بعدها علي و بعدها يبدا المذيع في اعطاء الاسئلة

(حديث جماعي) والمجبري يقول أن برقة اطلعت من الوفاق نهائيا .

انت لازم تقول انا حاولت علي مستوي الترتيبات المالية و الامنية و علي مستوى المخابرات اللي ايدير فيهن فايز انا حاولت لكن جميع الكلام اللي قلتوه للاسف صار

النائب عيسى العريبي: اللي غادي عليهم كلهم يروحو .

عضو الوفاق علي القطراني: يا سعيد نقولوا ان نحن ماشيين في اتجاة ان برقة مقاطعة و تبي ترجع مع بعضها .

النائب بدر النحيب: و الله ضريتونا و خربتو علي مشية طرابلس يوم الاحد

النائب بدر النحيب: انت احكي ع الحكومة و اللي ساير منها

عضو الوفاق علي القطراني: يا صلاح ديرو حسابكم في العشاء راكم تنسو جيبو من برا

النائب بدر النحيب: يا عبدالله مكرونه و لحم بسرعه

يدخل الناطق باسم الحكومة المؤقت حاتم العريبي: هو هو صوتكم راهو مسموع مكرونه و لحم

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