أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أنها شرعت في حصر المستأجرين الليبيين والأجانب من أجل ضمان سلامة الأرواح والممتلكات وبث الأمن والطمأنينة داخل المدينة.

وقالت المديرية أنه و”في إطار مواكبة الخطط والبرامج الأمنية المعدة بمعرفة المديرية ، ولمزيد من السيطرة الأمنية داخل مدينة بنغازي بما يضمن فقد تقرر حصر وتسجيل جميع المستأجرين الليبيين والأجانب في نطاق الاختصاص المكاني لكل مركز شرطة على حدة داخل نفس اختصاص المركز”.

وأضافت أن التسجيل يكون مستوفي لجميع البيانات الشخصية والأمنية المتعلقة بالمستأجرين.

ولفتت أن تنفيذ القرار صار سارياً اعتباراً من تاريخ السبت الموافق 7/7/2018.

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