أخبار ليبيا 24

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي المجبري استقالته داعيا من سماهم بالوطنيين إلى الانسحاب منه.

وقال المجبري خلال ندوة تلفزيونية مشتركة مع عضو الرئاسي علي القطراني وعدد من النواب بثت أمس الإربعاء على عدد من القنوات الليبية أن المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية عاجزين عن حماية أنفسهم أو التحقيق في الهجوم على الحرس الرئاسي وتجريده من سلاحه.

وتحدث عن ” مليشيات ” محددة ومعدودة هي من باتت تسيطر على المشهد الأمني والعسكري والاقتصادي فى طرابلس وقد قضت هذه المجموعات على أي أمل لحماية حكومة الوفاق .

وأضاف أن الحرس الرئاسي تم القضاء عليه من هذه ” المليشيات ” فى ليلة واحدة دون اطلاق أي رصاصة وقد تم تجريد الحرس الرئاسي من سلاحه بما فى ذلك حراس منزل فائز السراج فيما تمت مداهمة منزل آمره نجمي الناكوع .

وأضاف : ” أصبح واضحاً ان قرارات الرئاسي والسراج متأثرة ومرتبطة بهذه الجماعات، وعندما كُلفت بتنفيذ ملف الاصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل لان مصالح هذه الجماعات باتت مهددة وخاصة فى ملف الاعتمادات ” .

وقال عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري انه تعرض لهجوم مسلح فى طرابلس على يد قوة مكونة من 50 فرد بمنزله فى طرابلس، مؤكداً بأن حراسه تصدوا للجماعة المهاجمة حتى أصيب أحدهم .

وكشف عن اجتماع جمعه مع مسؤولين فى وزارة المالية والمصرف المركزي صباح ليلة الهجوم لمتابعة تتفيذ ملف الاصلاحات الاقتصادية وقد باتت مصالح ” مليشيات طرابلس مهددة ” .

ووصف المجبري المجلس الرئاسي بأنه مجرد مسرحية هزيلة يقودها أشخاص يدعون بأنهم سلطة بينما هم مجرد أدوات لدى المجموعات المسلحة فى طرابلس فيما تعجز هذه السلطة حتى التحقيق فى تجريد الحرس الرئاسي من السلاح .

77 المشاهدت الكلية , 77 مشاهدات اليوم