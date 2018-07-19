أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفضه لشحنة مواد غذائية نوع فول سوداني (كاكاوية) وزن 25كجم.

وأوضح المركز أن أسباب الرفض كانت لارتفاع نسبة السموم الفطرية عن الحد المسموح به وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة رقم 597 الخاصة بالحدود القصوى للسموم الفطرية.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن الكمية 1560 كيس (25كجم) وهي شحنة مشتركة مع أصناف مفرج عنها.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن بلد المنشأ الصين، ونقطة وصول الشحنة فرع الخمس.

96 المشاهدت الكلية , 96 مشاهدات اليوم