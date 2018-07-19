أخبار ليبيا24- خاص

استبعد الاتحاد الليبي لاعب الهلال أحمد الحاسي من قائمة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم بعد الاطلاع على تقرير حكم مباراة نهائي كأس ليبيا لكرة القدم التي جمعت الهلال ولاتحاد الاثنين الماضي في ملعب الخمس والتي شهدت تتويجً الاتحاد بلقب الكأس.

وعلمت أخبار ليبيا 24 أن الاتحاد الليبي سيصدر قرارًا بإيقاف الحاسي عامًا كاملا.

وعبر اللاعب عن أسفه للقرار في منشور على صفحته الشخصية على فيس بوك معتبرا القرار “ظالم”.

وأضاف استغرب إبعادي عن المنتخب بسبب مباراة الكأس مؤكدا أنه لم يرتكب اَي خطأ وأنه فقط قال للحكم “إعطينا 20 دقيقة بما يرضي الله”.

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