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أفاد مصدر مسؤول في الشركة العامة لخدمات النظافة بأن العمل في أقسام الإزالة والرش والأمن والسلامة والإدارية والمالية والمخازن والورش والمكتب القانوني وجزء من أقسام النظافة لم “يتوقف إطلاقاً”.

وأشار المصدر المسؤول بأن نسبة إنجاز الأعمال كانت ضعيفة نظراً لتوقف المرتبات لمدة 35 شهر وانعدام الإمكانيات من محروقات وقطع غيار المركبات ومصروفات التشغيل.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن جهود رئيس لجنة الإدارة والمدير التنفيذي للشركة المكلف موظفي الشركة أثمرت مؤخراً في توفير مواد التشغيل وصرف مرتبات الموظفين عن ثلاثة أشهر تم إيداعها في المصارف قبل عيد الفطر الماضي.

وكان المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي قد أعلن استئناف الشركة العامة لخدمات النظافة عملها صباح أمس الثلاثاء، حيث قامت الشركة بنقل القمامة المتكدسة ابتداءً من امتداد شارع مستشفى الجلاء والشوارع المحاذية له، وأن العمل مازال جارياً ليشمل باقي شوارع وأحياء المدينة .

يأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقده وكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد مع إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة والذي نوقش فيه الصعوبات والعوائق التي تواجه الشركة وكان من أهمها توفير المحروقات والوقود وقطع الغيار لتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وتشهد مدينة بنغازي منذ سنوات مشكلة تكدس القمامة ودعت بلدية بنغازي المواطنين إلى الحفاظ على نظافة الطرق والشوارع والمساهمة في عدم وضع القمامة في الطرق والشوارع بطريقة عشوائية تسبب في عرقلة أعمال نقلها والعمل على حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري.

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