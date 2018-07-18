أخبار ليبيا24- خاص

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر الشريف الوافي خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء رسمياً استقالته من رئاسة مجلس الإدارة للنادي.

وأكد الوافي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة نادي النصر في فندق جليانة في بنغازي بحضور لفيف جماهير و أعضاء الجمعية العمومية للنادي أنه كلف عز الدين الوكواك برئاسة النادي خلفاً له ريثما تعقد الجمعية العمومية للنادي اجتماعها لتنظر في موضوع رئاسة النادي .

وكشف رئيس النادي أن السبب الرئيسي وراء استقالته كان التعامل مع الخصوم السياسيين لذلك رأى أن يستقيل لأنه اعتبر التعامل معهم أمر غير وطني، حسب قوله.

وأشار الوافي إلى أن كل أمور النادي على مايرام وأن تركه له لايعني أن الأمور غير جيدة، شاكرًا كل أعضاء مجلس الإدارة الذين قال عنهم “إنهم كانوا على قدر كبير من التفاهم والتفاني لأجل النصر”.

ولفت رئيس النادي إلى أن نادي النصر حقق الكثير من الألقاب خلال فترة تواجده وهذا يشكل فخراً كبيراً له ولأعضاء مجلس الإدارة .

يشار إلى أن وفدًا من نادي النصر الرياضي يضم رئيس مجلس إدارة النادي المكلف حاتم قطيش وعدداً من أعضاء اللجنة الإدارية التقوا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج يوم الاثنين حيث أصدر السراج تعليماته بتوفير دعماً ماليا يقدر بثلاثة ملايين دينار ليبي للنادي .

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