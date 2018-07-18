أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيسا ناديي الأهلي طرابلس و الأهلي بنغازي بيانًا مشتركًا يدينان فيه تجاوزات وانتهاكات اللوائح المنظمة للمسابقات و التي قام بها المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم و لجنة المسابقات.

وشدد الناديان في البيان الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه على التنسيق من أجل عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم لإصلاح وإنقاذ كرة القدم الليبية.

ودعا رئيسا الناديين الأندية الرياضية لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، مطالبين بعدم انطلاق الموسم الرياضي الجديد إلا بعد عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.

وطالبوا بتكليف الإدارة القانونية للناديين لإعداد ملف قانوني يشمل التجاوزات التي ارتكبها الاتحاد الليبي، بحسب ماورد في البيان.

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