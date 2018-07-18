أخبار ليبيا 24

رحب المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته لمجلس الأمن بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على زعماء شبكات الاتجار بالبشر في ليبيا واعتبرها خطوة إيجابية.

لكن سلامة لفت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة.

وأضاف أن وضع الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في أسوأ حالاته وأنه على الرغم من بعض التحسينات التي أجريت على مراكز الإيواء الرسمية إلا أن هناك العديد من المرافق غير الرسمية لا يمكن الوصول إليها.

أما عن أوضاع النازحين داخليا فقال المبعوث الأممي إن الأمم المتحدة عقدت مشاورات بينهم وبين أشخاص من المناطق التي نزحوا منها، لكن الافتقار إلى البنى التحتية الأساسية والخدمات يعني عدم كفاية الظروف الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة. وقد دعا سلامة لمنحهم الحق في الاندماج في المجتمعات المضيفة.

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