أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناء مصفاة الزاوية النفطي ، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 16 يوليو .2018.

وقالت المؤسسة أن هذا الإجراء جاء بعد تراجع مستوى الإنتاج في حقل الشرارة بسبب الهجوم الأخير واختطاف أربعة من موظفي شركة أكاكوس ، تم الإفراج عن اثنين منهم لاحقاً.

وقامت المؤسسة الوطنية للنفط بإخلاء وإغلاق المحطات 186 – B 115 – IR , مما أدى

إلى تراجع مستوى الإنتاج في الحقل إلى 125 ألف برميل في اليوم فقط ، وهو ما يكفي لتلبية متطلبات مصفاة الزاوية، ولكنه لا يسمح بتوفر أي فائض للتصدير.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قائلا: “سلامة الموظفين تبقى دائما على رأس أولوياتنا، وقد قمنا، بعد هذه الحادثة، باتخاذ قرارات تقضي بإخلاء وإجلاء العاملين من عدد من محطات الإنتاج. كما أنه يتعين علينا إيلاء الأولوية الكاملة للطلب المحلي على الوقود في الوقت الراهن، وعليه سيتم تحويل الإنتاج المتاح من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية”.

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