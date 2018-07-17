أخبار ليبيا 24

توج فريق الاتحاد بلقب كأس ليبيا لكرة القدم بعد تفوقه على خصمه الهلال 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الاثنين بملعب الخمس، في مباراة شهدت إطلاق واحتجاجات.

وكانت دقائق المباراة التسعين انتهت بدون أهداف، لكن المباراة توقفت لدقائق قبل نهاية وقتها الأصلي بعد سماع إطلاق نار حيث دب الهلع بين اللاعبين الذين انبطحوا وسط أرض الملعب ومن ثم استأنفت

وفي الشوط الإضافي الأول سجل فريق الاتحاد هدفين الأول عن طريق المهاجم أحمد الزوي الذي احتفل بالهدف بإظهار قميص كتب عليه إهداء إلى هيثم التيحا في إشارة لهيثم التاجوري أحد قادة المليشيات المسلحة بطرابلس والداعم الأول لنادي الاتحاد .

فيما سُجل الثاني عن طريق اللاعب أحمد المقصي.

ورفض الهلال لعب الشوط الإضافي الثاني احتجاجا على قرار الحكم محمد الشلماني الذي طرد لاعبين من الهلال في نهاية الشوط الإضافي الأول.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه أخبار ليبيا 24 حافلة فريق الهلال أثناء مغادرتها الملعب وهي محاطة بمدنيين بينهم أشخاص يحملون بنادق كلاشن كوف.

وجاء وصول فريق الهلال للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الخمس في 13 يونيو الماضي بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب طرابلس الدولي. وجاء تفوق الهلال بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل السلبي 0-0.

فيما وصل فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق الأهلي طرابلس في المباراة التي كان مقرر أن تجمعهم في 8 يوليو الحالي على ملعب الزاوية، إلا أن فريق الأهلي لم يأتي للمباراة، فيما حضر الاتحاد والطاقم التحكيمي، ونزلا الملعب، ومنح الحكم فريق أهلي طرابلس الوقت القانوني في الإنتظار حتى يأتي للملعب «15 دقيقة»، إلا أنه لم يأتي، ما جعل الحكم يطلق صافرته معلنًا انسحاب الأهلي.

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